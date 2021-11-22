Медведев о финальном турнире Кубка Дэвиса: «Еду в Мадрид за хорошим результатом. Вылетаю в среду»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев после поражения в финале ATP Finals рассказал, что все еще планирует сыграть в финальном турнире Кубка Дэвиса.

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