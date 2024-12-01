"Ее внешность такая же естественная, как ее талант". Отец Линдси Лохан заявил, что она не делала пластических операций

Отец 38-летней Линдси Лохан, 64-летний бизнесмен и актер Майкл Лохан, заявил, что его знаменитая дочь никогда не делала пластических операций.
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