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"Ее внешность такая же естественная, как ее талант". Отец Линдси Лохан заявил, что она не делала пластических операций

"Ее внешность такая же естественная, как ее талант". Отец Линдси Лохан заявил, что она не делала пластических операций

Отец 38-летней Линдси Лохан, 64-летний бизнесмен и актер Майкл Лохан, заявил, что его знаменитая дочь никогда не делала пластических операций.

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