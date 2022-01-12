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Власти Индии создали департамент по разработке цифровой валюты

Власти Индии создали департамент по разработке цифровой валюты

Центральный банк Индии создал департамент по регулированию криптообмена; правительство Нарендры Моди сокращает импорт оборонной продукции в пользу местного производства; США обеспокоены ситуацией на индийско-китайской границе; 2500 афганских студентов ожидают визы для возвращения в Индию; страна призывает Францию выступить за запрет на продажу оружия Пакистану государствам ЕС; арабский инвестор будет строить торговый центр в столице Кашмира — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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