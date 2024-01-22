В России отреагировали на отказ Польши от иска против Москвы

Польша не стала подавать иск против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году из-за отсутствия доказательств вины Москвы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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