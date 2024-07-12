Реализацию 2,3 кг “синтетики” предотвратили карагандинские полицейские

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Карагандинской области на одной из улиц города Караганды по подозрению в сбыте сильнодействующих наркотиков в особо крупном размере задержали 24-летнюю девушку, передает polisia.
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