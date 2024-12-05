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В начале зимы снизились цены на отели в Краснодаре и Баку

В начале зимы снизились цены на отели в Краснодаре и Баку

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на отели категории «три звезды» в популярных у туристов российских и зарубежных городах и рассказал, где в декабре 2024 года можно забронировать номер дешевле, чем в ноябре.

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