В начале зимы снизились цены на отели в Краснодаре и Баку

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на отели категории «три звезды» в популярных у туристов российских и зарубежных городах и рассказал, где в декабре 2024 года можно забронировать номер дешевле, чем в ноябре.
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