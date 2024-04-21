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Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ стали пополнять ряды за счет арестантов

Глава Херсонской области Сальдо: ВСУ стали пополнять ряды за счет арестантов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пополнять армейские ряды за счет арестантов. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, ссылаясь на заявления партизан из организации "Русский Херсон".

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