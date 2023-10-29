Профессор Тарасов: в России создадут ИИ для помощи фарм-технологам

Специалисты центра "Искусственный интеллект в Фарме" Сеченовского университета разрабатывают ИИ, который будет выдавать технологические "рецепты" лекарственных препаратов, заточенные под определенное производство, об этом "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии