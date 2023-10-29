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Профессор Тарасов: в России создадут ИИ для помощи фарм-технологам

Профессор Тарасов: в России создадут ИИ для помощи фарм-технологам

Специалисты центра "Искусственный интеллект в Фарме" Сеченовского университета разрабатывают ИИ, который будет выдавать технологические "рецепты" лекарственных препаратов, заточенные под определенное производство, об этом "Газете.

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