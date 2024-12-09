В пострадавшем из-за взрыва доме на Автозаводе произошёл потоп

Власти уже назвали причину случившегося.Каких-либо крупных аварий или инцидентов в квартирах дома №37 на улице Фучика в Нижнем Новгороде не происходило - так местные власти прокомментировали потоп в одной из них, произошедший на днях.
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