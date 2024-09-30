По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на полсотни миллионов рублей

Суд Москвы арестовал недвижимость бизнесмена из Краснодара Льва Мартиросяна, которого обвиняют в предоставлении экс-начальнику главного кадрового управления Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову дома и участка в качестве взятки.
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