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МОСИНФОРМ

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Регистрация на конкурсные треки проекта «Флагманы образования» продлена для жителей Москвы

Регистрация на конкурсные треки проекта «Флагманы образования» продлена для жителей Москвы

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявляет о продлении регистрации на конкурсные треки «Учить и учиться» и «СпортТрек» для жителей Москвы.

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