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«Мелодии обычного дня»: как живут люди в глубинке Китая — новая выставка в Твери

«Мелодии обычного дня»: как живут люди в глубинке Китая — новая выставка в Твери

Китай глазами очевидца: в библиотеке им. Герцена открывается фотовыставка «Мелодии обычного дня». С 7 по 28 сентября Центральная городская библиотека им.

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