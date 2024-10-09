Авиакомпанию S7 в очередной раз оштрафовали за задержку рейса

Авиакомпанию S7 привлекли к административной ответственности за задержку рейса на девять часов. В июне 2024 года авиакомпания S7 задержала рейс Новосибирск – Норильск на девять часов из-за неблагоприятных метеоусловий в пункте назначения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии