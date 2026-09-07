🏢 В Алуште временно перекрыли участок улицы Владимира Хромых из-за угрозы обрушения здания после пожара Из-за усиления ветра и ухудшения погоды возникла угроза обрушения конструкций, сообщили в администрации города.
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