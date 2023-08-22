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Артета про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» доминировал и ни в чем не уступал – мне нравится так побеждать. Доволен реакцией команды на удаление»

Артета про 1:0 с «Пэлас»: «Арсенал» доминировал и ни в чем не уступал – мне нравится так побеждать. Доволен реакцией команды на удаление»

«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) во 2-м туре АПЛ, играя в меньшинстве с 67-й минуты.

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