Она сообщила о домогательствах президента США. Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию успел взять интервью не только у президента страны Владимира Путина, философа Александра Дугина, но и у бывшей помощницы Джо Байдена, экс-сотрудницы конгресса США Тары Рид, беседа опубликована в соцсети Карлсона.
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