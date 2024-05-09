Карлсон взял интервью у экс-помощницы Байдена, которая живет в Москве

Она сообщила о домогательствах президента США. Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию успел взять интервью не только у президента страны Владимира Путина, философа Александра Дугина, но и у бывшей помощницы Джо Байдена, экс-сотрудницы конгресса США Тары Рид, беседа опубликована в соцсети Карлсона.