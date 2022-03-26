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Леонид Агутин высказался о ситуации на Украине со сцены "Крокус Сити Холла"

Леонид Агутин высказался о ситуации на Украине со сцены "Крокус Сити Холла"

Леонид Агутин призвал к прекращению военных действий на Украине во время своего концерта, проходившего 25 марта в "Крокус Сити Холле".

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