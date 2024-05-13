Мантуров: Рост обрабатывающей промышленности за 10 лет составил 35%

Несмотря на внешнее давление, обрабатывающая промышленность прибавила за десять лет 35 процентов. Об этом сказал кандидат на должность первого вице-премьера Денис Мантуров на пленарном заседании Госдумы 13 мая.
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