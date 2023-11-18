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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» поместил в список отказов Варфоломеева и Файзуллина

Варфоломеев присоединился к «Адмиралу» перед началом сезона, в Фонбет Чемпионате КХЛ он провел 16 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

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