Представлен робот-пылесос Xiaomi, который сам распознает пятна и выбирает способ уборки

Модель называется Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max Xiaomi представила Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max — робот-пылесос, который способен самостоятельно оценивать обстановку и подбирать подходящий сценарий уборки.
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