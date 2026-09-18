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В Осташкове открылся обновлённый Кадровый центр «Работа России»

В Осташкове открылся обновлённый Кадровый центр «Работа России»

В Тверской области состоялось открытие модернизированного Осташковского Кадрового центра «Работа России», созданного в рамках национального проекта «Кадры».

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