«Нам просто нужны спонсоры»: Питер Байер — о переименовании AlphaTauri

Getty Images / Red Bull Content PoolГенеральный директор AlphaTauri Питер Байер объяснил переименование команды в Visa Cash App RB Formula One Team соображениями заработка, который приносят спонсоры, готовые выкладывать крупные суммы за титульное спонсорство.
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