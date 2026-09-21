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Zero Hedge

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European Central Bank President Blocked Binance's EU Entry: Report

European Central Bank President Blocked Binance's EU Entry: Report

European Central Bank President Blocked Binance's EU Entry: Report Authored by Mathew Di Salvo via Bitcoin Magazine, European Central Bank President Christine Lagarde stopped Binance from operating in the European Union, according to a Wall Street Journal report.

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