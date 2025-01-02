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Афиша мероприятий 2 января в Калуге

Афиша мероприятий 2 января в Калуге

2 января в Калуге пройдут следующие праздничные мероприятия: Парк Театра юного зрителя 12:00 - Физкультурный праздник "В здоровом теле - здоровый дух" Городской парк культуры и отдыха 14:00 - Городской фестиваль Снегурочек 15:00 - Развлекательная интерактивная программа "Снегопати" 15:00-16:00 - Работа Резиденции Деда Мороза и Снегурочки 18:00 - Зимняя танцплощадка  .

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