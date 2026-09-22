Песков заявил о противоречии в заявлениях Зеленского о прекращении огня

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня без условий не совпадают с его предыдущими высказываниями о необходимости времени для нанесения ущерба российской экономике.
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