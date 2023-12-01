Демография в России снова находится в центре внимания. Чиновники и депутаты предлагают самые разнообразные и необычные идеи.
“Государство не просило вас рожать”: где сейчас чиновница, сказавшая эти слова
Комментарии
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ДУ
Дмитрий Уралов
Только уровень жизни,человеческие зарплаты и как в СССР дети наше будущее все для них.
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5 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Об этой проблеме и об не способности ее решить Вовку предупреждал а он вместо того чтобы услышать стал бороться со мной. А чем это борьба кончиться Путин ты хоть можешь вообразить? Алигархи СП 1 и 2 Шойгу тебя так нечему за 23 года не научили? Ну ну.
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5 час.
АН
Александр Невский
Все смешалось - люди, кони...
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3 час.
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