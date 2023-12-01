“Государство не просило вас рожать”: где сейчас чиновница, сказавшая эти слова

Только уровень жизни,человеческие зарплаты и как в СССР дети наше будущее все для них.

ОТ

Олег Тимофеев

Об этой проблеме и об не способности ее решить Вовку предупреждал а он вместо того чтобы услышать стал бороться со мной. А чем это борьба кончиться Путин ты хоть можешь вообразить? Алигархи СП 1 и 2 Шойгу тебя так нечему за 23 года не научили? Ну ну.