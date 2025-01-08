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Квартира, дом, дача

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До/после: перепланировка в хрущевке 53 кв.м

До/после: перепланировка в хрущевке 53 кв.м

«Уставшая» квартира превратилась в современный интерьер с элементами классики. Отправной точкой концепции стали памятные хозяйке ретростулья — они проехали больше трех тысяч километров, чтобы занять место в новом доме.

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