Сводка СВО, утро 21 марта. Крутых «перцев» СБУ и «шишек» ВСУ порвала ракета

По точности и «качеству» попадания с российским ОТРК «Искандер» ничто не может сравниться. Как сообщают военкоры, очередной командный пункт (КП) ВСУ разнесли на куски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде204 подписчика
Популярные статьи
- Россия поймала «крупную рыбешку». В Курской области в ловушку попало около 30 офицеров НАТО. Путин их так просто не отпустит
- Офицеры НАТО уничтожены, ультиматум Путина истёк, Сырский кинул подмогу, на курских дорогах много Abrams
- Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
Свежие комментарии