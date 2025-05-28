Названа дата прихода 30-градусной жары в Новосибирск

Дневная температура воздуха понизилась в Новосибирске до отметок +5.+6 градусов. В ночные часы все еще могут быть минусовые отметки — синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали о заморозках до 0.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии