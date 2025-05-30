В Рассказово выявили шесть случаев мошенничества с соцконтрактами на 600 тысяч рублей

В Рассказове выявили шесть случаев мошенничества на сумму свыше 600 тысяч рублей. По данным правоохранительных органов, подозреваемые обращались в учреждения социальной защиты под предлогом ведения личного подсобного хозяйства.
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