Хуситы пригрозили Саудовской Аравии ударами по нефтяной инфраструктуре

YAHYA ARHAB /EPA/TASS Лидер йеменских хуситов Абдулмалик аль-Хуси 16 июля заявил, что в случае агрессии Саудовской Аравии против Йемена повстанцы нанесут удары по нефтяным объектам и другой стратегической инфраструктуре королевства.