Поврежден еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией

Еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, получил повреждения. Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, слова которого передает шведская общественная телекомпания SVT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии