Знаете ли вы, почему и когда Сахара была зеленой? Максим МорозовЗасушливая пустыня Атбай в Восточном Судане, вероятно, одно из последних мест, где можно было бы ожидать свидетельств существования древних скотоводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии