Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    щенок бандеровский, ты что очередную дозу марафету у своего зели получил? редко появляешься в Русском нете - скушно б...В Москве задержан...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    НЕ ОТВЕЧАЙТЕ ЭТОЙ (ЭТОМУ) ИНГЕРМАН ЛАНСКАЯ. ЭТО - ОБЫЧНОЕ ПРОВОКАТОРСКОЕ СУЩЕСТВО.В Москве задержан...
  • Валерий Сорокин
    Ты же шлюха с поместью прибалтийско- польско-еврейской смесью,люто ненавидишь СССР. А также и Россию, но боишься в от...В Москве задержан...

Двигатель ВК-650В дает второй шанс вертолетам «Ансат», Ка-226 и Ми-34М1

Двигатель ВК-650В дает второй шанс вертолетам «Ансат», Ка-226 и Ми-34М1

Помимо Казанского авиационного завода имени Горбунова, вице-премьер посетил и Казанский вертолетный завод, где ему продемонстрировали вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-38, а также доложили о статусе программы по импортозамещенному «Ансат».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх