Двигатель ВК-650В дает второй шанс вертолетам «Ансат», Ка-226 и Ми-34М1

Помимо Казанского авиационного завода имени Горбунова, вице-премьер посетил и Казанский вертолетный завод, где ему продемонстрировали вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-38, а также доложили о статусе программы по импортозамещенному «Ансат».