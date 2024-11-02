Двигатель ВК-650В дает второй шанс вертолетам «Ансат», Ка-226 и Ми-34М1

Помимо Казанского авиационного завода имени Горбунова, вице-премьер посетил и Казанский вертолетный завод, где ему продемонстрировали вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ми-38, а также доложили о статусе программы по импортозамещенному «Ансат».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии