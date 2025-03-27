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Мода и Шоу-бизнес

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  • Сергей Цурупа
    пусть приезжает. легче кончить будет. по законам военного времени.Почему у нее в ка...
  • ва си
    Конечно, она вернётся в Россию, когда деньги закончатся и один усатый господин встретит ее хлебом солью и с поцелуйчи...Почему у нее в ка...
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    ну у этой мозги протухли, а она и не заметила. со стороны-то виднееПочему у нее в ка...

Солист «Руки Вверх!» Жуков рассказал, как популярность повлияла на его детей

Солист «Руки Вверх!» Жуков рассказал, как популярность повлияла на его детей

Певец Сергей Жуков рассказал, как популярность группы «Руки Вверх!» отразилась на его детях. Звезда признался в интервью Леди Mail, что они с женой воспитывают наследников так, чтобы они добивались всего сами.

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