Солист «Руки Вверх!» Жуков рассказал, как популярность повлияла на его детей

Певец Сергей Жуков рассказал, как популярность группы «Руки Вверх!» отразилась на его детях. Звезда признался в интервью Леди Mail, что они с женой воспитывают наследников так, чтобы они добивались всего сами.
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