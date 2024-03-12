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Газета.ру

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"Известия": бизнесу хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей

"Известия": бизнесу хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей

Бизнесу хотят разрешить ремонт авто без оригинальных запчастей. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на представителя члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова.

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