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Чемпион UFC раскритиковал слова Роналду

Чемпион UFC раскритиковал слова Роналду

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал слова португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в свой адрес.

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