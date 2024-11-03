Чемпион UFC раскритиковал слова Роналду

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Илия Топурия на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) раскритиковал слова португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду в свой адрес.