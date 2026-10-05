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Татар-информ

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Татьяна Ларионова поделилась со студентами КГЭУ историей своей свадьбы

Татьяна Ларионова поделилась со студентами КГЭУ историей своей свадьбы

Депутат Госдумы РФ восьмого созыва Татьяна Ларионова на встрече со студентами КГЭУ в казанской «Чаше» сегодня поделилась трогательной историей своей свадьбы, которая состоялась ровно полвека назад.

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