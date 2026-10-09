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Царьград

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Владимир Путин призвал СНГ устранить торговые барьеры

Владимир Путин призвал СНГ устранить торговые барьеры

Президент России Владимир Путин на встрече лидеров СНГ предложил устранить торговые барьеры для ускорения экономического развития.

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