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Путин: участие трансгендеров в соревнованиях напрочь убивает женский спорт

Путин: участие трансгендеров в соревнованиях напрочь убивает женский спорт

Президент Российской Федерации Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном", который проходит в МБОУ СОШ &numero;20 имени Героев Отечества Кызыла, заявил, что участие трансперсон в женских соревнованиях убивает женский спорт.

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