Глава киевского режима Владимир Зеленский ухмылкой отреагировал на вопрос журналиста Sky News о том, не пытается ли президент США Дональд Трамп сделать его козлом отпущения за внутренние проблемы накануне промежуточных выборов в Конгресс.
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