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Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству набранных очков за один сезон

Панарин вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по количеству набранных очков за один сезон

Артемий Панарин превзошел рекорд легендарного Жана Раттеля. В ночь на 4 апреля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимали «Нью-Джерси Дэвилз».

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