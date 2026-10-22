Александр Лукашенко 22 октября подписал указы о кадровых перестановках в Вооруженных Силах, в результате которых полковник Владимир Сафонов возглавил силы специальных операций, а Западное и Северо-Западное оперативные командования получили новых командующих.
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