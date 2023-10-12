В Архангельске предотвратили поджог военной техники на территории воинской части

Сотрудники УФСБ по Архангельской области совместно с коллегами из управления по Северному флоту и полицией пресекли попытку совершить террористический акт на территории одной из воинских частей в Архангельске.
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