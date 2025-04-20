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WSJ: министры США использовали уловку, чтобы переубедить Трампа по пошлинам

WSJ: министры США использовали уловку, чтобы переубедить Трампа по пошлинам

Global Look Press / Hu Yousong / XinHua Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли страны Говард Лютник использовали уловку для того, чтобы переубедить главу Белого дома Дональда Трампа по вопросу введения торговых пошлин.

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