Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Американцы должны зарабатывать $114 тысяч в год, чтобы купить дом в США

Американцы должны зарабатывать $114 тысяч в год, чтобы купить дом в США

Американцы должны зарабатывать больше, чем когда-либо, чтобы купить дом в США. По данным брокерской компании по недвижимости Redfin Corp, покупателям жилья требовалась зарплата в размере 114 000 долларов, чтобы позволить себе типичный дом в сентябре — при условии, что ставка по ипотеке составит 7,2% с 20%-ной скидкой при средней цене дома в 412 001 доллар.

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