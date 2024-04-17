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Джонсон: Трамп сможет стать посредником в разрешении украинского кризиса

Джонсон: Трамп сможет стать посредником в разрешении украинского кризиса

Экс-президент США Дональд Трамп, возглавляющий республиканцев и выдвигающийся от них на очередных выборах главы Белого дома, сможет в случае победы стать посредником в разрешении украинского кризиса, заявил в эфире CNN спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон, также представляющий республиканцев.

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