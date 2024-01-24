Российские мужчины стали интересоваться услугами красоты чаще женщин. По сравнению с таким же периодом прошлого за первые три недели нынешнего более 60% заказов beauty-услуг были оформлены мужской аудиторией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии