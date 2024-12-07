Бывшая звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» запускает венчурную фирму

Бывшая звезда НБА «Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (ранее известный как Метта Уорлд Мир) объединился со Стивеном Стоколсом, бывшим генеральным директором Boost Mobile, чтобы основать компанию Tru Skye Ventures, которая будет инвестировать в спортивные и медицинские технологии, сообщает Sportico.