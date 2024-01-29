Стая бездомных собак напала на человека в Дашково-Песочне

Происшествие произошло утром в понедельник, 29 января. Автору поста удалось отбиться. Уточняется, что агрессивные животные обитают неподалеку от учреждения, рядом с которым регулярно проходят дети: "Дворы сзади детской поликлиники (Новоселов 30, 32, 34), они там постоянно, еле удалось избежать укусов.